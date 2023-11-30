ГБР начало расследование из-за найденных неучтенных микросхем в воинской части Житомирщины стоимостью более 65 млн грн

Эксклюзив
Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
  •  19510 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

Эксклюзив
Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
  •  49161 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

Эксклюзив
Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
  •  121496 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  191738 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

Эксклюзив
Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  181302 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Эксклюзив
Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
28 ноября  •  200991 просмотра

Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
28 ноября  •  194348 просмотра

Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

Эксклюзив
В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство
28 ноября  •  177246 просмотра

В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство

Эксклюзив
Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался
28 ноября  •  164491 просмотра

Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался

Эксклюзив
В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек
28 ноября  •  158762 просмотра

В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек

Эксклюзив
Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно
27 ноября  •  188309 просмотра

Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно

Эксклюзив
50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу
28 ноября  •  164315 просмотра

50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу

Эксклюзив
В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"
27 ноября  •  169912 просмотра

В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди
27 ноября  •  168324 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди

Эксклюзив
Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  37397 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
gbr-nachalo-rassledovanie-iz-za-naidennikh-neuchtennikh-mikroskhem-v-voinskoi-chasti-zhitomirshchini-stoimostyu-bolee-65-mln-grn

ГБР начало расследование из-за найденных неучтенных микросхем в воинской части Житомирщины стоимостью более 65 млн грн

Киев  •  УНН

30 ноябрь 2023, 13:41  •  11094 просмотра

Read in English

ГБР расследует выявление 50 тонн незарегистрированных микросхем на сумму более 65 миллионов гривен в Житомирской воинской части, подозревая хищение военного имущества во время военного положения. Чипы содержали драгоценные металлы, включая золото и серебро.

Начато досудебное расследование по факту обнаружения 50 тонн незарегистрированных микросхем с содержанием драгоценных металлов в одной из воинских частей Житомирщины. Об этом сообщило Государственное бюро расследований, пишет УНН.

Детали

Во время проверки, которую проводило Управление отчуждения и утилизации избыточного военного имущества и Департаментом аудита Минобороны, в Житомирской воинской части были найдены блоки с 50 тоннами незарегистрированных микросхем с содержанием драгоценных металлов на сумму более 65 миллионов гривен.

Результаты аудита были переданы ГБР. Сейчас проводятся первоочередные следственные действия для установления всех обстоятельств уголовного преступления и проверяется возможная причастность к нему должностных лиц части.

Предварительная квалификация правонарушения: похищение, присвоение, военного имущества или завладение им путем мошенничества, совершенные в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины).

Напомним

Министерство обороны сообщало, что удалось не допустить потерю ценных микросхем в которых содержится 28 кг золота, 60 кг серебра, 590 граммов металлов платиновой группы. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полиция с начала года изъяла почти 550 единиц незаконного оружия - НПУ

Анна Онищенко

Анна Онищенко

Криминал и ЧП
ДБР розпочало розслідування через знайдені необліковані мікросхеми у військовій частині Житомирщини вартістю понад 65 млн грн
The state Bureau of Investigation has launched an investigation into the discovery of unrecorded microchips in a military unit in Zhytomyr region worth more than UAH 65 million
Новости по теме

ГБР начало расследование из-за найденных неучтенных микросхем в воинской части Житомирщины стоимостью более 65 млн грн

ГБР расследует выявление 50 тонн незарегистрированных микросхем на сумму более 65 миллионов гривен в Житомирской воинской части, подозревая хищение военного имущества во время военного положения. Чипы содержали драгоценные металлы, включая золото и серебро.

Криминал и ЧП •   •  11094 просмотра
ГБР начало расследование из-за найденных неучтенных микросхем в воинской части Житомирщины стоимостью более 65 млн грн

Беларусь открывает консульство в ростове, сфера его деятельности будет охватывать оккупированные территории Украины

беларусь открыла консульство в ростове-на-дону, россия, юрисдикция которого распространяется на оккупированные россией украинские территории, такие как Крым и части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Политика •   •  12930 просмотра
Беларусь открывает консульство в ростове, сфера его деятельности будет охватывать оккупированные территории Украины

Зеленский обсудил с премьером Британии потребности для усиления оборонных возможностей и воздушного щита

Зеленский обсудил потребности Украины в обороне с премьер-министром Великобритании Сунаком.

Политика •   •  15036 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Британии потребности для усиления оборонных возможностей и воздушного щита

Похищали и пытали людей: СБУ сообщила о подозрении 30 коллаборационистам из Запорожской области

СБУ разоблачила 30 коллаборационистов, которые сотрудничали с российскими войсками в Украине. Им заочно объявили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 - коллаборационная деятельность. Каждому грозит от 12 до 15 лет тюрьмы.

Война •   •  18855 просмотра
Похищали и пытали людей: СБУ сообщила о подозрении 30 коллаборационистам из Запорожской области

ДТЭК увеличил количество бригад для восстановления света в Одесской области

ДТЭК наросты в усилия по ликвидации последствий непогоды в Одесской области, привлекая дополнительные ресурсы.

Общество •   •  12360 просмотра
ДТЭК увеличил количество бригад для восстановления света в Одесской области

В татарстане детей привлекли к изготовлению оружия для оккупантов - СМИ

Сообщается, что в татарстане школьников заставляют изготавливать компоненты для оружия и медикаментов, используемых российскими войсками в Украине. Местные СМИ показали, как несовершеннолетние обрабатывают и собирают эти предметы перед отправкой в зону боевых действий.

Война •   •  18730 просмотра
В татарстане детей привлекли к изготовлению оружия для оккупантов - СМИ

Оккупанты отправляют на ТОТ пропагандистов, чтобы "промывать мозги" и вербовать новых дезинформаторов

россия импортирует "журналистов" и создает пропагандистские сети на оккупированных территориях, в том числе открывает "дом журналиста" в Луганске для обучения местных коллаборационистов.

Война •   •  18670 просмотра
Оккупанты отправляют на ТОТ пропагандистов, чтобы "промывать мозги" и вербовать новых дезинформаторов

россияне с дрона сбросили взрывчатку на Берислав, есть травмированные - Херсонская ОВА

Российские войска использовали беспилотник для сброса взрывчатки на гражданских лиц в Бериславе Херсонской области, в результате чего пострадали 22-летний и 37-летний мужчины, которые сейчас госпитализированы.

Война •   •  16726 просмотра
россияне с дрона сбросили взрывчатку на Берислав, есть травмированные - Херсонская ОВА

рф в Черном море держит три ракетоносителя до 16 "калибров" - Силы обороны Юга

россия держит в Черном море три ракетоносителя, оснащенные до 16 крылатыми ракетами "Калибр".

Война •   •  15734 просмотра
рф в Черном море держит три ракетоносителя до 16 "калибров" - Силы обороны Юга

Саммит COP28 стартовал с призыва к совместной работе по ископаемому топливу

Султан Аль-Джабер, президент COP28 и генеральный директор ADNOC ОАЭ, призвал к сотрудничеству в деле включения ископаемого топлива в дискуссии по климату, признавая необходимость более активных действий. Одновременно участники КС-28 ведут переговоры по предложению о создании фонда ООН для оказания помощи бедным странам, пострадавшим от климатических катастроф

Экономика •   •  19576 просмотра
Саммит COP28 стартовал с призыва к совместной работе по ископаемому топливу