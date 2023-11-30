ГБР начало расследование из-за найденных неучтенных микросхем в воинской части Житомирщины стоимостью более 65 млн грн

Начато досудебное расследование по факту обнаружения 50 тонн незарегистрированных микросхем с содержанием драгоценных металлов в одной из воинских частей Житомирщины. Об этом сообщило Государственное бюро расследований, пишет УНН.

Детали

Во время проверки, которую проводило Управление отчуждения и утилизации избыточного военного имущества и Департаментом аудита Минобороны, в Житомирской воинской части были найдены блоки с 50 тоннами незарегистрированных микросхем с содержанием драгоценных металлов на сумму более 65 миллионов гривен.

Результаты аудита были переданы ГБР. Сейчас проводятся первоочередные следственные действия для установления всех обстоятельств уголовного преступления и проверяется возможная причастность к нему должностных лиц части.

Предварительная квалификация правонарушения: похищение, присвоение, военного имущества или завладение им путем мошенничества, совершенные в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины).

Напомним

Министерство обороны сообщало, что удалось не допустить потерю ценных микросхем в которых содержится 28 кг золота, 60 кг серебра, 590 граммов металлов платиновой группы.

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