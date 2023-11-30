ГБР начало расследование из-за найденных неучтенных микросхем в воинской части Житомирщины стоимостью более 65 млн грн
Киев • УНН
ГБР расследует выявление 50 тонн незарегистрированных микросхем на сумму более 65 миллионов гривен в Житомирской воинской части, подозревая хищение военного имущества во время военного положения. Чипы содержали драгоценные металлы, включая золото и серебро.
Начато досудебное расследование по факту обнаружения 50 тонн незарегистрированных микросхем с содержанием драгоценных металлов в одной из воинских частей Житомирщины. Об этом сообщило Государственное бюро расследований, пишет УНН.
Детали
Во время проверки, которую проводило Управление отчуждения и утилизации избыточного военного имущества и Департаментом аудита Минобороны, в Житомирской воинской части были найдены блоки с 50 тоннами незарегистрированных микросхем с содержанием драгоценных металлов на сумму более 65 миллионов гривен.
Результаты аудита были переданы ГБР. Сейчас проводятся первоочередные следственные действия для установления всех обстоятельств уголовного преступления и проверяется возможная причастность к нему должностных лиц части.
Предварительная квалификация правонарушения: похищение, присвоение, военного имущества или завладение им путем мошенничества, совершенные в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины).
Напомним
Министерство обороны сообщало, что удалось не допустить потерю ценных микросхем в которых содержится 28 кг золота, 60 кг серебра, 590 граммов металлов платиновой группы.
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ГБР начало расследование из-за найденных неучтенных микросхем в воинской части Житомирщины стоимостью более 65 млн грн
ГБР расследует выявление 50 тонн незарегистрированных микросхем на сумму более 65 миллионов гривен в Житомирской воинской части, подозревая хищение военного имущества во время военного положения. Чипы содержали драгоценные металлы, включая золото и серебро.
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