Газа хватит для завершения отопительного сезона: Нафтогаз договорился о резервировании дополнительных объемов

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"Отличные новости из Давоса - газа хватит! Договорились о резервировании дополнительных объемов газа, необходимых Украине для завершения нынешнего отопительного сезона", - написал Чернышов в Facebook.

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По его словам, во время Всемирного экономического форума World Economic Forum состоялись конструктивные встречи с международными учреждениями и ведущими энергетическими компаниями.

"В результате этих и предыдущих договоренностей имеем следующие новости: с European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) договорились о механизмах финансирования закупки необходимых Украине дополнительных объемов газа; с нашими западными партнерами — ЕБРР, Норвегией, США, Германией, Францией, Канадой и Великобританией — о финансировании закупки; с ведущими нефтегазовыми компаниями — о резервировании необходимых объемов", - написал глава "Нафтогаза".

Он также партнерам за мощную поддержку Украины и нашего энергетического сектора.

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