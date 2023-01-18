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Газу вистачить для завершення опалювального сезону: Нафтогаз домовився про резервування додаткових обсягів

Київ • УНН

 • 606766 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Голова НАК "Нафтогазу" Олексій Чернишов повідомив, що у Давосі вдалось домовитись про додаткові обсяги газу для України, передає УНН.

Газу вистачить для завершення опалювального сезону: Нафтогаз домовився про резервування додаткових обсягів

Цитата

"Чудові новини з Давосу - газу вистачить! Домовилися про резервування додаткових обсягів газу, необхідних Україні для завершення цьогорічного опалювального сезону", - написав Чернишов у Facebook.

Додамо

За його словами, під час Всесвітнього економічного форуму World Economic Forum відбулись конструктивні зустрічі з міжнародними установами та провідними енергетичними компаніями.

"У результаті цих та попередніх домовленостей маємо наступні новини: з European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) домовилися про механізми фінансування закупівлі необхідних Україні додаткових обсягів газу; з нашими західними партнерами — ЄБРР, Норвегією, США, Німеччиною, Францією, Канадою та Великою Британією — про фінансування закупівлі;
з провідними нафтогазовими компаніями — про резервування необхідних обсягів", - написав глава "Нафтогазу".

Він також партнерам за потужну підтримку України та нашого енергетичного сектору.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Нафтогаз” планує до кінця місяця вийти з дефолту

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