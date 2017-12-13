"Газпром" возобновил поставки газа через Австрию
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. “Газпром экспорт” восстановил поставки газа через австрийский пункт Баумгартен. Об этом говорится в сообщении компании, передает УНН.
“Газпром экспорт” полностью удовлетворяет заявки клиентов, которые получают газ через австрийский пункт Баумгартен", — отметили в компании.
Отметим, ранее стало известно, что газопровод в Австрии, на котором произошел взрыв, отремонтировали.
Напомним, утром 12 декабря в Австрии на газораспределительной станции произошел взрыв . В связи с этим Украина была вынуждена уменьшить транзит газа.