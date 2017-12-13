"Газпром" відновив постачання газу через Австрію
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. "Газпром експорт" відновив поставки газу через австрійський пункт Баумгартен. Про це йдеться в повідомленні компанії, передає УНН.
"Газпром експорт" повністю задовольняє заявки клієнтів, які отримують газ через австрійський пункт Баумгартен", - відзначили в компанії.
Відзначимо, раніше стало відомо, що газопровід в Австрії, на якому стався вибух, відремонтували.
Нагадаємо, вранці 12 грудня в Австрії на газорозподільній станції стався вибух. У зв'язку з цим Україна була змушена зменшити транзит газу.