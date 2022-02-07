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"Газпром" не стал бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину

"Газпром" не стал бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину

Киев • УНН

 • 18619 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Российский газовый гигант “Газпром” не стал бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину в Европу еще минимум на второй квартал 2022 года, со ссылкой на данные аукционов сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Российский "Газпром“ не забронировал мощности для экспорта газа и по трубопроводу ”Ямал-Европа" в Европу во втором и третьем квартале, показали результаты аукциона в понедельник. “Газпром” имеет право бронировать мощности этого трубопровода в западном направлении на ежедневных, ежемесячных и ежеквартальных аукционах. Обычно на трубопровод приходится около 15% годового экспорта газа из России в Европу и Турцию.

По результатам аукциона, “Газпром” также не бронировал дополнительных транзитных мощностей для экспорта газа через пункты пропуска “Суджа” и “Сохрановка” через Украину на второй квартал, пишет издание.

Он также не забронировал пропускную способность через пункт Вельке-Капушаны на границе Словакии и Украины на апрель-июнь, отмечает издание.

Маршрут через “Суджу” — основной в поставках российского газа в Европу через Украину.

По данным ОГТСУ, объем транзита газа через Украину в январе 2022 года на 57% ниже объемов за аналогичный период 2021 году.

Дополнение

Высокие цены на газ не способствуют спотовым покупкам в России, покупатели вместо этого используют газ, хранящийся в Европе, где уровень хранения упал ниже среднего за пять лет. Участок газопровода “Ямал-Европа” между Польшей и Германией с 21 декабря был перенаправлен на восток, что способствовало росту цен на газ в Европе.

Запад обвинил Россию в недопоставках, чтобы оказывать давление на регулирующие органы ЕС и Германии, чтобы они утвердили новый газопровод “Северный поток — 2” между Россией и Германией через Балтийское море. Россия отрицает это, заявляя, что полностью выполняет долгосрочные контракты, а отсутствие поставок на запад просто отражает отсутствие закупок в Европе.

Уровень наращивания российских войск у границы с Украиной также вызвал беспокойство в Европе относительно возможного конфликта, который может нарушить снабжение из России. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС ведет переговоры с Соединенными Штатами и другими поставщиками по увеличению поставок газа в Европу.

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