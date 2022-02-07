"Газпром" не став бронювати додаткові потужності з транзиту газу через Україну

Деталі

Російський “Газпром” не забронював потужності для експорту газу та трубопроводом “Ямал-Європа” до Європи у другому та третьому кварталі, що показали результати аукціону в понеділок. “Газпром” має право бронювати потужності цього трубопроводу у західному напрямку на щоденних, щомісячних та щоквартальних аукціонах. Зазвичай на трубопровід припадає близько 15% річного експорту газу з Росії до Європи та Туреччини.

За результатами аукціону, “Газпром” також не бронював додаткових транзитних потужностей для експорту газу через пункти пропуску “Суджа” та “Сохрановка” через Україну на другий квартал, пише видання.

Він також не забронював пропускну спроможність через пункт Вельке Капушани на кордоні Словаччини та України на квітень-червень, відзначає видання.

Маршрут через “Суджу” — основний у постачанні російського газу до Європи через Україну.

За даними ОГТСУ, обсяги транзиту газу через Україну в січні 2022 року на 57% нижче обсягів за аналогічний період 2021 року.

Доповнення

Високі ціни на газ не сприяють спотовим покупкам в Росії, покупці замість цього використовують газ, що зберігається в Європі, де рівень зберігання впав нижче середнього за п’ять років. Ділянка газопроводу “Ямал-Європа” між Польщею та Німеччиною з 21 грудня була перенаправлена ​​на схід, що сприяло зростанню цін на газ у Європі.

Захід звинуватив Росію у недопоставках, щоб чинити тиск на регулюючі органи ЄС та Німеччини, аби вони затвердили новий газопровід “Північний потік — 2” між Росією та Німеччиною через Балтійське море. Росія заперечує це, заявляючи, що повністю виконує довгострокові контракти, а відсутність поставок на захід просто відображає відсутність закупівель у Європі.

Рівень нарощування російських військ біля кордону з Україною також викликав занепокоєння у Європі щодо можливого конфлікту, який може порушити постачання з Росії. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС веде переговори зі Сполученими Штатами та іншими постачальниками щодо збільшення постачання газу до Європи.