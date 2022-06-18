Луганская ОВА: оккупанты отправили на два направления огромное количество резервов

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“Сейчас оккупанты бросили все резервы на два направления. Первое, конечно Северодонецк, второе направление — Золотое, Камышеваха, Попасная. Российская армия пытается выполнить то, что они в теории уже сделали, когда отчитались, что Северодонецк они контролируют. Но они погибают. Пока продолжаются там бои, поэтому реально, по факту, оккупанты не захватили город. Да, контролируют большую часть, но не захватили полностью и не контролируют полностью”, — сказал Гайдай.

Он добавил, что оккупанты пытаются выполнить еще одну основную для себя задачу — это перерезать и контролировать трассу Лисичанск-Бахмут, трасса находится под плотными обстрелами.

“Это так же у них не получается. Они пытаются оцепить наших военных, но ничего у них не получается. Мы видим, что очень огромное количество резервов они туда бросили, сотни единиц техники ежедневно проходит через Луганщину в этих направлениях. Трасса находится под плотными обстрелами, но трассу они не контролируют”, — отметил председатель ОВА.

Гайдай также проинформировал об обстановке в Лисичанске, который оккупанты продолжают мощно обстреливать из тяжелой артиллерии.

“Бои в городе не ведутся. Город полностью контролируется украинскими властями. Враг находится на определенном расстоянии. Единственное, что Лисичанск постоянно обстреливается огромным артиллерийским калибром РЗСО, по городу наносятся авиаудары. Россияне сбрасывают авиабомбы в укрытие, где просто мирные люди находятся. Они обстреливают больницы, они обстреливают гуманитарные центры, где вообще никогда не находились военные”, — сказал он.

Глава ОВА добавил, что в Лисичанск ежедневно доставляется гуманитарная помощь и из соображений безопасности для населения продолжается “тихая” эвакуация из города.

“Каждый день доставляются гуманитарные наборы. Нам удается доставлять медикаменты, специальные таблетки и фильтры для очистки питьевой воды, автомобили для медиков. Нам удается заниматься „тихой“ эвакуацией, потому что мы ее громко не анонсируем. Если бы мы собрали в одном месте мирных жителей, туда б 99 процентов был бы „прилет“. А потом бы россия обвинила бы в этом Украину”, — отметил Гайдай.

Он напомнил, что на северодонецком “Азоте” в укрытиях продолжают находиться 568 человек, из них 38 детей.

“Люди находятся в укрытиях, там их несколько. Но это нельзя сравнивать с „Азовсталью“, потому что это не город подземный под предприятием. Это несколько хранилищ, которые отделены и между собой они никак не связаны. Разное количество людей находится в различных укрытиях”, — отметил Гайдай.

Напомним

В ближайшее время российские оккупанты постараются взять под полный контроль Северодонецк. С этой целью враг совершает артиллерийские массированные удары по подразделениям ВСУ.