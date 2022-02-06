Гавайи требуют от США закрытия военного объекта, который отравляет питьевую воду
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Чиновники Гавайев требуют от Соединенных Штатов чтобы те, закрыли военный объект, который отравляет питьевую воду на острове. Об этом информирует УНН со ссылкой на АР.
Детали
Гигантская установка для хранения топлива правительства США, скрытая внутри горного хребта, снабжает топливом военные корабли и самолеты, которые пересекают Тихий океан после Второй мировой войны.
Ее существование годами было тайной. Авиатопливо вытекло в колодец с питьевой водой. Это попало в водопроводные воды и от этого заболело тысячи людей.
Коренные гавайцы, ветераны, либералы и консерваторы на Гавайях настаивают на том, чтобы закрыли резервуары, но ВМС утверждают, что они жизненно важны для национальной безопасности.
Военно-медицинские бригады осмотрели более 5900 человек, которые жаловались на симптомы, включая тошноту, головную боль и сыпь. Военные переместили около 4000 семей в отели и прилетели на системах очистки воды с материковой части США.
За первые шесть недель с момента возникновения водного кризиса ВМС потратили свыше 250 миллионов долларов на решения чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения.
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