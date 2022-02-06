Гаваї вимагають від США закриття військового об’єкта, який отруює питну воду
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Чиновники Гаваїв вимагають від Сполучених Штатів аби ті, закрили військовий об’єкт, який отруює питну воду на острові. Про це інформує УНН з посиланням на АР.
Деталі
Гігантська установка для зберігання палива уряду США, прихована всередині гірського хребта, постачає паливом військові кораблі та літаки, які перетинають Тихий океан після Другої світової війни.
Її існування роками було таємницею. Авіапаливо витекло в колодязь з питною водою. Це потрапило у водопровідні води й від цього захворіло тисячі людей.
Корінні гавайці, ветерани, ліберали та консерватори на Гаваях наполягають на тому, щоб закрили резервуари, але ВМС стверджують, що вони життєво важливі для національної безпеки.
Військово-медичні бригади оглянули понад 5900 осіб, які скаржилися на симптоми, включаючи нудоту, головний біль та висип. Військові перемістили близько 4000 сімей у готелі та прилетіли на системах очищення води з материкової частини США.
За перші шість тижнів з моменту виникнення водної кризи ВМС витратили понад 250 мільйонів доларів на вирішення надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров’я.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Гавайських островах стався землетрус магнітудою 6,2.