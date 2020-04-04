Гандзюк и дела Майдана: Венедиктова обсудила ход резонансных дел с представителями ЕС

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 60056 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 69996 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 83585 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 81961 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103030 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 85229 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102565 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105832 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130900 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130313 просмотра

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Гандзюк и дела Майдана: Венедиктова обсудила ход резонансных дел с представителями ЕС

Гандзюк и дела Майдана: Венедиктова обсудила ход резонансных дел с представителями ЕС

Киев  •  УНН

 • 16479 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова и ее заместители обсудили ход расследований по резонансным уголовным производствам с представителями Европейского Союза в Украине - послом Европейского Союза, Главой представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом и Председателем Консультативного миссии ЕС в Украине Антти Хартикайненом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Офиса Генпрокурора Украины.

“Венедиктова обозначила четкую позицию Офиса Генерального прокурора о необходимости скорейшего завершения расследования производств, к которым приковано внимание общества. В частности, речь шла о делах Майдана и нападении на Екатерину Гандзюк”, — говорится в сообщении.

Заместитель Генерального прокурора Андрей Любович сообщил, что Офис Генерального прокурора тесно сотрудничает по делам Майдана со следствием и дает всю необходимую помощь для завершения расследования и получения судебных решений по каждому конкретному делу. Сейчас составлен план проведения следственных экспериментов с применением спецтехники и 3-D фиксации.

В свою очередь, заместитель Генерального прокурора Алексей Симоненко проинформировал о положительных сдвигах в уголовном производстве по нападений на Екатерину Гандзюк — “продлено содержания под стражей одного из подозреваемых и сроки расследования уголовного производства. Также пока правоохранители системно отрабатывают эпизоды деятельности преступных групп на территории Херсонской области, которые проявляла в своей деятельности активистка”.

Ранее Венедиктова прокомментировала “отстранение” своего заместителя от дела Гандзюк.

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