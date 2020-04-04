Гандзюк и дела Майдана: Венедиктова обсудила ход резонансных дел с представителями ЕС

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова и ее заместители обсудили ход расследований по резонансным уголовным производствам с представителями Европейского Союза в Украине - послом Европейского Союза, Главой представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом и Председателем Консультативного миссии ЕС в Украине Антти Хартикайненом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Офиса Генпрокурора Украины.