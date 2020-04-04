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Гандзюк та справи Майдану: Венедіктова обговорила хід резонансних справ з представниками ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова та її заступники обговорили хід розслідувань у резонансних кримінальних провадженнях з представниками Європейського Союзу в Україні — Послом Європейського Союзу, Головою представництва ЄС в Україні Матті Маасікасом та Головою Консультативної місії ЄС в Україні Антті Хартікайненом. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Офісу Генпрокурора України.

“Венедіктова окреслила чітку позицію Офісу Генерального прокурора щодо необхідності якнайшвидшого завершення розслідування проваджень, до яких прикута увага суспільства. Зокрема, йшлося про справи Майдану та напади на Катерину Гандзюк”, — йдеться у повідомленні.

Заступник Генерального прокурора Андрій Любович повідомив, що Офіс Генерального прокурора тісно співпрацює у справах Майдану зі слідством і надає усю необхідну допомогу для завершення розслідування та отримання судових рішень у кожній конкретній справі. Наразі складений план проведення слідчих експериментів із застосуванням спецтехніки та 3-D фіксації.

У свою чергу, заступник Генерального прокурора Олексій Симоненко поінформував про позитивні зрушення у кримінальному провадженні щодо нападів на Катерину Гандзюк — “продовжено тримання під вартою одного з підозрюваних і строки розслідування кримінального провадження. Також наразі правоохоронці системно відпрацьовують епізоди діяльності злочинних груп на території Херсонської області, які виявляла у своїй діяльності активістка”.

Раніше Венедіктова прокоментувала “відсторонення” свого заступника від справи Гандзюк.

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