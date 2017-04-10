Гандболистки "Галичанки" досрочно выиграли чемпионат Украины

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 44871 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103521 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159089 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117593 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117207 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112958 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104565 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107155 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103642 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154236 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Гандболистки "Галичанки" досрочно выиграли чемпионат Украины

Гандболистки "Галичанки" досрочно выиграли чемпионат Украины

Киев  •  УНН

 • 9452 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Херсоне завершился первый из трех сьезных туров финального этапа женской гандбольной Суперлиги по итогам которого определилась команда-победительница, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию гандбола Украины.

В противостоянии лидеров чемпионата "Карпат" и "Галичанки", ужгородская команда выиграла первый тайм, однако в "Галичанки" осталось больше сил и резерва на второй тайм. Итоговый счет 23:21 в пользу львовских гандболисток.

В отношении лидеров по результативности, то 7 раз за "Галичанку" забила Наталья Туркало. У "Карпат" 6 раз отличилась Яна Готра.

Сообщается, что после этого матча "Галичанка" стала недосягаемой для преследователей. Команда в третий раз подряд выиграла чемпионский титул.

Отметим, что до 8 пунктов вырос разрыв между "Карпатами" и "Днепрянка", которая занимает третье место.

Добавим, что всем командам осталось сыграть по четыре матча. Следующие игры состоятся в рамках зьизного тура в Ужгороде 25-27 апреля. Заключительный тур запланирован на 11-13 мая во Львове.

Как сообщал УНН, ГК "Мотор" завершил выступления в Лиге чемпионов .

 

Украинские Национальные Новости

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