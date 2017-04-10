Гандболистки "Галичанки" досрочно выиграли чемпионат Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Херсоне завершился первый из трех сьезных туров финального этапа женской гандбольной Суперлиги по итогам которого определилась команда-победительница, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию гандбола Украины.
В противостоянии лидеров чемпионата "Карпат" и "Галичанки", ужгородская команда выиграла первый тайм, однако в "Галичанки" осталось больше сил и резерва на второй тайм. Итоговый счет 23:21 в пользу львовских гандболисток.
В отношении лидеров по результативности, то 7 раз за "Галичанку" забила Наталья Туркало. У "Карпат" 6 раз отличилась Яна Готра.
Сообщается, что после этого матча "Галичанка" стала недосягаемой для преследователей. Команда в третий раз подряд выиграла чемпионский титул.
Отметим, что до 8 пунктов вырос разрыв между "Карпатами" и "Днепрянка", которая занимает третье место.
Добавим, что всем командам осталось сыграть по четыре матча. Следующие игры состоятся в рамках зьизного тура в Ужгороде 25-27 апреля. Заключительный тур запланирован на 11-13 мая во Львове.
Как сообщал УНН, ГК "Мотор" завершил выступления в Лиге чемпионов .