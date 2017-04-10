Гандболістки "Галичанки" достроково виграли чемпіонат України
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. У Херсоні завершився перший з трьох з’їзних турів Фінального етапу жіночої гандбольної Суперліги за підсумками якого визначилась команда-переможниця, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію гандболу України.
У протистоянні лідерів чемпіонату "Карпат" і "Галичанки", ужгородська команда виграла перший тайм, проте у "Галичанки" залишилось більше сил та резерву на другий тайм. Підсумковий рахунок 23:21 на користь львівських гандболісток.
Щодо лідерів по результативності, то 7 разів за "Галичанку" забила Наталія Туркало. У "Карпат" 6 разів відзначилася Яна Готра.
Повідомляється, що після цього матчу "Галичанка" стала недосяжною для переслідувачів. Команда втретє поспіль виграла чемпіонський титул.
Зазначимо, що до 8 пунктів зріс відрив між "Карпатами" та "Дніпрянкою", яка посідає третє місце.
Додамо, що всім командам залишилось зіграти по чотири матчі. Наступні ігри відбудуться в рамках з’їзного туру в Ужгороді 25-27 квітня. Заключний тур запланований на 11-13 травня у Львові.
Як повідомляв УНН, ГК "Мотор" завершив виступи у Лізі чемпіонів.