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"Галичанка" получила две победы и возглавила чемпионат Украины по гандболу

"Галичанка" получила две победы и возглавила чемпионат Украины по гандболу

Киев  •  УНН

 • 16897 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Гандболистки львовской "Галичанки" в Броварах сыграли с киевским "Спартаком" в матче перенесенного пятого тура чемпионата Украины сезона 2017/2018 женской Суперлиги, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию гандбола Украины.

Подопечные Татьяны Штефан и Анжелы Савченко дважды уверенно одолели столичных гандболисток со счетами 39:24 (21: 8) и 32:24 (13:11).

Самой результативной спортсменкой ​​обеих команд по итогам двух матчей была представительница "Галичанки" Наталья Стрюкова, в активе которой семнадцать голов.

Благодаря этим победам львовянки набрали 22 очка и вернули себе лидерство в турнирной таблице, которое ненадолго захватили ужгородские "Карпаты" (за время отсутствия "Галичанки" в украинском чемпионате за участие в Балтийской лиге) в активе которых сейчас 17 пунктов. К тому же, если "Карпаты" сыграли уже двенадцать игр (или шесть туров), то "Галичанка" лишь 11 матчей (пять туров): игры шестого тура с "Днепрянка" так же были отсрочены и состоятся 15-16 ноября в Херсоне. Итак, "Галичанка" имеет шанс еще больше оторваться от соперниц.

Напомним, что летом "Галичанка" завоевала титул победительниц Суперкубка Украины.

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