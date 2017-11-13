"Галичанка" одержала дві перемоги та очолила чемпіонат України з гандболу

Підопічні Тетяни Штефан та Анжели Савченко двічі впевнено здолали столичних гандболісток з рахунками 39:24 (21:8) та 32:24 (13:11).

Найрезультативнішою спортсменкою серед обох команд за підсумками двох матчів була представниця “Галичанки” Наталія Стрюкова, в активі якої сімнадцять голів.

Завдяки цим перемогам львів’янки набрали 22 очки і повернули собі лідерство у турнірній таблиці, яке ненадовго захопили ужгородські “Карпати” (за час відсутності “Галичанки” в українському чемпіонаті через участь у Балтійській лізі) в активі яких наразі 17 пунктів. До того ж, якщо “Карпати” відіграли вже дванадцять ігор (або шість турів), то “Галичанка” лише 11 матчів (п’ять турів): ігри шостого туру з “Дніпрянкою” так само були відтерміновані й відбудуться 15-16 листопада у Херсоні. Отож, “Галичанка” має шанс ще більше відірватися від суперниць.

Нагадаємо, що влітку “Галичанка” завоювала титул переможниць Суперкубку України.