Г.Зубко рассказал, какие зарплаты удержат украинцев от трудовой миграции

"Официальные цифры по работающим украинцам за рубежом мы ориентировочно можем умножить на пять, только в Польше работает более миллиона. Небольшая разница в зарплате в Украине по сравнению с европейской даст возможность никуда не ехать. Работник, который едет в Польшу, получает зарплату - 800-1000 евро, или 25-30 тысяч гривен. Но имеет дополнительные расходы на жилье, транспорт и тому подобное. Считаем, если в среднем зарплата поднимется до 16 000 гривен, это даст возможность удерживать людей в Украине", - отметил вице-премьер.

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Г.Зубко добавил, что трудовая миграция - одна из самых больших угроз для государства после военной агрессии.

"Военные действия на востоке отвлекли на защиту государства 250 тыс. абсолютно трудоспособного населения. Это количество людей ушла из реального промышленного сектора", - подчеркнул он.

Напомним, Кабинет министров Украины планирует пересмотреть размер минимальной заработной платы в сторону увеличения до 4100 грн не позднее третьего квартала 2018 года.