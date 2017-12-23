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Г.Зубко розповів, які зарплати втримуватимуть українців від трудової міграції

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. В уряді підрахували рівень заробітної плати, яка втримуватиме українців від трудової міграції за кордон. Про це заявив віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.

Г.Зубко розповів, які зарплати втримуватимуть українців від трудової міграції

"Офіційні цифри щодо працюючих українців за кордоном ми орієнтовно можемо помножити на п’ять, тільки в Польщі працює понад мільйон. Невелика різниця у зарплаті в Україні порівняно з європейською дасть можливість нікуди не їхати. Працівник, який їде до Польщі, отримує зарплату - 800-1000 євро, або 25-30 тисяч гривень. Але має додаткові витрати на житло, транспорт, тощо. Вважаємо, якщо в середньому зарплата підніметься до 16 тисяч гривень, це дасть можливість втримувати людей в Україні", - зазначив віце-прем'єр.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Уряд планує збільшити середні зарплати українців до 10 тисяч гривень

Г.Зубко додав, що трудова міграція - одна з найбільших загроз для держави після військової агресії.

"Військові дії на сході відволікли на захист держави 250 тисяч абсолютно працездатного населення. Ця кількість людей пішла з реального промислового сектору", - наголосив він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України планує переглянути розмір мінімальної заробітної плати у бік збільшення до 4100 грн не пізніше третього кварталу 2018 року.

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