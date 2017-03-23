Г.Тука: уже ведутся переговоры с международными организациями о помощи Балаклее
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Переговоры с международными организациями о помощи пострадавшим в Балаклее в Харьковской области уже идут. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, передает УНН.
"Балаклея. С самого утра уже работаем над предоставлением помощи пострадавшим: уже ведутся переговоры с международными организациями, уже есть связь с Администрацией Харьковской области ", - написал Г.Тука.
Он также надеется, что на ситуацию в Балаклее удастся отреагировать так же оперативно, как это происходило в Авдеевке.
Г.Тука также связал инцидент в Балаклее с событиями в Сватово.
"Внутренний голос мне подсказывает похабные враги таки реализовали свое намерение, которое им не удалось в январе после Сватово. К сожалению ", - отметил он.
Напомним, мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Харьковской области.
Также напомним, главный военный прокурор А.Матиос сообщил, что пожар произошел в результате диверсии .
Как сообщал УНН, людей эвакуируют из района, где произошел взрыв на складе с боеприпасами в Харьковской области.
По данным источника УНН, детонация боеприпасов на складе в Харьковской области может длиться несколько дней , зона эвакуации составляет 7 км.
Добавим, по данным Минобороны, в районе ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области открыты два эвакуационных пункта , отправлено более 20 "скорых".
Также добавим, пожарные поезда Укрзализныци направлены в Харьковскую область с целью локализации и тушения пожара на военных складах, расположенных недалеко от города Балаклея Харьковской области.