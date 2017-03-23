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Г.Тука: уже тривають переговори з міжнародними організаціями щодо допомоги Балаклеї

Г.Тука: уже тривають переговори з міжнародними організаціями щодо допомоги Балаклеї

Київ • УНН

 • 10480 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Переговори з міжнародними організаціями щодо допомоги постраждалим у Бакалеї на Харківщині вже тривають. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука, передає УНН.

“Балаклея. З самого ранку вже працюємо над наданням допомоги постраждалим: вже тривають переговори з міжнародними організаціями, вже є зв’язок з Адміністрацією Харківської області”, — написав Г.Тука.

Він також сподівається, що на ситуацію в Балаклеї вдастся відреагувати так само оперативно, як це відбувалось в Авдіївці.

Г.Тука також пов’язав інцидент у Балаклеї з подіями у Сватово.

“Внутрішній голос мені підказує: паскудні вороги таки реалізували свій намір, який їм не вдався в січні після Сватово. На жаль”, — зазначив він.

Нагадаємо, потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Також нагадаємо, головний військовий прокурор А.Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії.

Як повідомляв УНН, людей евакуйовують з району, де стався вибух на складі з боєприпасами на Харківщині.

За даними джерела УНН, детонація боєприпасів на складі на Харківщині може тривати кілька днів, зона евакуації становить 7 км.

Додамо, за даними Міноборони, у районі НС на складі боєприпасів на Харківщині відкрито два евакуаційних пункти, відправлено більше 20 “швидких”.

Також додамо, пожежні потяги Укрзалізниці направлені до Харківської області з метою локалізації та тушіння пожежі на військових складах, розташованих неподалік міста Балаклея на Харківщині.

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