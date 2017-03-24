Г.Тука ожидает, что МЭРТ на следующей неделе даст прогноз влияния решения СНБО на экономику
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука надеется, что Министерство экономического развития и торговли на следующей неделе обнародует прогнозы влияния решения СНБО на экономику страны. Об этом он заявил журналистам в пятницу, передает корреспондент УНН.
"Прогнозы Минэкономики я надеюсь на следующей неделе уже будут обнародованы", - сказал Г.Тука.
Он подчеркнул, что решение СНБО о блокировании грузообмена с временно оккупированной территории Донбасса - это вынужденный шаг как реакция на действия руководителей ОРДЛО на самостоятельную конфискацию украинских предприятий.
"А такие действия ОРДЛО были спровоцированы тем, что называется блокада от Самопомощи", - уточнил Г.Тука.
Напомним, 15 марта в Киеве состоялось заседание СНБО. Рада решила прекратить перемещение грузов в зоне АТО через захвата предприятий.
П.Порошенко уже 16 марта ввел в действие решение СНБО . Минфин оценил убытки от блокады в 1,3% ВВП .