Г.Тука ожидает, что МЭРТ на следующей неделе даст прогноз влияния решения СНБО на экономику

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 42903 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 105270 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 120683 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 179788 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 131156 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125465 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117784 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106543 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107570 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103922 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Киев  •  УНН

 • 11878 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука надеется, что Министерство экономического развития и торговли на следующей неделе обнародует прогнозы влияния  решения СНБО на экономику страны. Об этом он заявил журналистам в пятницу, передает корреспондент УНН.

"Прогнозы Минэкономики я надеюсь на следующей неделе уже будут обнародованы", - сказал Г.Тука.

Он подчеркнул, что решение СНБО о блокировании грузообмена с временно оккупированной территории Донбасса - это вынужденный шаг как реакция на действия руководителей ОРДЛО на самостоятельную конфискацию украинских предприятий.

"А такие действия ОРДЛО были спровоцированы тем, что называется блокада от Самопомощи", - уточнил Г.Тука.

Напомним, 15 марта в Киеве состоялось заседание СНБО. Рада решила прекратить перемещение грузов в зоне АТО через захвата предприятий.

П.Порошенко уже 16 марта ввел в действие решение СНБО . Минфин оценил убытки от блокады в 1,3% ВВП .

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