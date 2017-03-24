Г.Тука очікує, що МЕРТ наступного тижня дасть прогноз впливу рішення РНБО на економіку
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука сподівається, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі на наступному тижні оприлюднить прогнози впливу рішення РНБО на економіку країни. Про це він заявив журналістам у п'ятницю, передає кореспондент УНН.
"Прогнози Мінекономіки я сподіваюся наступного тижня вже будуть оприлюднені", - сказав Г.Тука.
Він підкреслив, що рішення РНБО про блокування вантажообміну з тимчасово окупованою територією Донбасу – це вимушений крок як реакція на дії очільників ОРДЛО на самостійну конфіскацію українських підприємств.
"А такі дії ОРДЛО були спровоковані тим, що називається блокада від Самопомочі", - уточнив Г.Тука.
Нагадаємо, 15 березня у Києві відбулося засідання РНБО. Рада вирішила припинити переміщення вантажів в зоні АТО через захоплення підприємств.
П.Порошенко уже 16 березня увів у дію рішення РНБО. Мінфін оцінив збитки від блокади у 1,3% ВВП.