Футболисты юношеской сборной Украины победили на старте отбора к Евро-2019

В первом тайме Албания сделала все, чтобы поразить ворота “сине-желтых”. Однако на последнем рубеже хорошо действовал кипер Лтайф, который отразил четыре удара в створ ворот.

После перерыва украинцы активизировались, стали действовать более агрессивно. Подопечные Сергея Попова превзошли соперника по количеству ударов. А решил судьбу матча гол на 85-й минуте в исполнении Михаила Мудрика, который вышел на замену — 1:0.

Состав Украины: Лтайф, Агапов, Харжевська (к), Снурницин, Ярош (Слива, 62), Супряга (Исаенко, 80), Горин, Бондаренко (Приходько, 62), Цитаишвили, Кащук (Мудрик, 70), сикан.

Отметим, что в другом противостоянии группы 8 норвежцы дома уступили словакам — 1:2.

Добавим также, 13 октября украинцы будут принимать норвежцев.