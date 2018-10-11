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Футболисты юношеской сборной Украины победили на старте отбора к Евро-2019

Киев  •  УНН

 • 8612 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2000 года рождения) минимально обыграла хозяев квалификационного турнира — команду Албании, в отборочном цикле к чемпионату Европы-2019, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.

В первом тайме Албания сделала все, чтобы поразить ворота “сине-желтых”. Однако на последнем рубеже хорошо действовал кипер Лтайф, который отразил четыре удара в створ ворот.

После перерыва украинцы активизировались, стали действовать более агрессивно. Подопечные Сергея Попова превзошли соперника по количеству ударов. А решил судьбу матча гол на 85-й минуте в исполнении Михаила Мудрика, который вышел на замену — 1:0.

Состав Украины: Лтайф, Агапов, Харжевська (к), Снурницин, Ярош (Слива, 62), Супряга (Исаенко, 80), Горин, Бондаренко (Приходько, 62), Цитаишвили, Кащук (Мудрик, 70), сикан.

Отметим, что в другом противостоянии группы 8 норвежцы дома уступили словакам — 1:2.

Добавим также, 13 октября украинцы будут принимать норвежцев.

Украинские Национальные Новости

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