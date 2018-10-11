Футболісти юнацької збірної України перемогли на старті відбору до Євро-2019

У першому таймі Албанія зробила все, щоб уразити ворота “синьо-жовтих”. Однак на останньому рубежі добре діяв кіпер Лтайф, який відбив чотири удари у площину воріт.

Після перерви українці активізувалися, почали діяти більш агресивно. Підопічні Сергія Попова перевершили суперника за кількістю ударів. А вирішив долю матчу гол на 85-й хвилині у виконанні Михайла Мудрика, який вийшов на заміну — 1:0.

Склад України: Лтайф, Агапов, Харжевський (к), Снурніцин, Ярош (Слива, 62), Супряга (Ісаєнко, 80), Горін, Бондаренко (Приходько, 62), Цітаішвілі, Кащук (Мудрик, 70), Сікан.

Відзначимо, що в іншому протистоянні групи 8 норвежці вдома поступилися словакам — 1:2.

Додамо також, 13-го жовтня українці прийматимуть норвежців.