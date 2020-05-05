Футболисты "Баварии" собрали миллионы долл. на борьбу с коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Футболисты мюнхенской “Баварии” Леон Горецкий и Йозуа Киммо запустили акцию для борьбы с пандемией коронавирусом “#WeKickCorona”, информирует УНН со ссылкой на “GGFN”.
Цель акции заключается в сборе средств на борьбу с коронавирусом. Оба игрока внесли в платформу на двоих один млн. евро.
К акции присоединился ряд игроков среди которых: Матс Хуммельс, Лерой Сане, Дракслер, Тимо Вернер, и теннисист Александр Зверев и баскетболист Деннис Шредер.
“Эта инициатива является прекрасным примером того, как наши игроки могут стать образцом для подражания для остального общества и как мы все можем собраться вместе во время этого кризиса”, — сказал генеральный директор “Баварии” Карл-Хайнц Румменигге.
Добавим, на сегодняшний день сумма пожертвований составила более четырех млн. евро.
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