Футболісти "Баварії" зібрали мільйони дол. на боротьбу з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Футболісти мюнхенської “Баварії” Леон Горецка та Йозуа Кімміх запустили акцію для боротьби з пандемією коронавірусом “#WeKickCorona”, інформує УНН з посиланням на “GGFN”.
Мета акції полягає в зборі коштів на боротьбу з коронавірусом. Обидва гравці внесли в платформу на двох один млн. євро.
До акції приєднався ряд гравців серед яких: Матс Хуммельс, Лерой Сане, Юліан Дракслер, Тімо Вернер, та тенісист Александр Звєрєв і баскетболіст Денніс Шрьодер.
“Ця ініціатива є прекрасним прикладом того, як наші гравці можуть стати зразком для наслідування для решти суспільства і як ми всі можемо зібратися разом під час цієї кризи”, — сказав генеральний директор “Баварії” Карл-Хайнц Румменігге.
Додамо, на сьогоднішній день сума пожертвувань склала більше чотирьох млн. євро.
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