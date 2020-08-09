Футболиста "Шахтера" признан лучшим игроком 1/8 финала Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. По итогам стадии 1/8 финала Лиги Европы определено полезных футболистов по средней оценке “InStat”, передает УНН со ссылкой на сайт “Команда номер один”.
Наиболее высокий рейтинг получил нападающий “Шахтера” и сборной Украины Мораес (361 балл), в тройку лучших игроков вошел еще один “горняк”, полузащитник Алан Патрик (339). Между ними разместился представитель “Базеля” Фабиан Фрей (341).
Примечательно, что на первых местах во многих атакующих рейтингах находится и вся команда “Шахтера”. Так, по рейтингу InStat горняки заняли второе место (уступили только “МЮ”), по ударам по воротам — четвертых, по количеству обводок — вторая.
Справка: “InStat” — это компания спортивной аналитики, которая занимается профессиональной статистикой.