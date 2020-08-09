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Футболіста "Шахтаря" визнано кращим гравцем 1/8 фіналу Ліги Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. За підсумками стадії 1/8 фіналу Ліги Європи визначено найкорисніших футболістів за середньою оцінкою "InStat", передає УНН з посиланням на сайт "Команда номер один".

Найбільш високий рейтинг отримав нападник “Шахтаря” і збірної України Мораес (361 бал), в трійку кращих гравців увійшов ще один “гірник”, півзахисник Алан Патрік (339). Між ними розмістився представник “Базеля” Фабіан Фрай (341).

Примітно, що на перших місцях у багатьох атакуючих рейтингах знаходиться і вся команда “Шахтаря”. Так, за рейтингом InStat гірники зайняли друге місце (поступилися тільки “МЮ”), за ударами по воротах — четверте, по кількістю обведень — друга.

Довідка: “InStat” — це компанія спортивної аналітики, яка займається професійною статистикою.

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