Футболист Ракицкий завоевал двадцатый трофей в карьере
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Питерский ФК “Зенит” украинского защитника Ярослава Ракицкого досрочно оформил чемпионский титул внутреннего чемпионата, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
В 27 туре РФПЛ “Зенит” расписал мировую с “Ахматом” (1:1). Украинец провел на поле полный поединок. Таким образом, команда набрала 58 очков и стала недосягаемой для “Локомотива”.
Примечательно, что в победном для питерского клуба сезоне Ракицкий помог 10-ю проведенными матчами в которых забил три мяча.
Заметим, что ранее Ракицкий 7 раз становился чемпионом Украины и по 6 раз выигрывал Кубок и Суперкубок Украины.
Как сообщалось ранее, Ракицкий перешел в “Зенит” в январе, подписав соглашение на 3,5 года.