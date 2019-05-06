Футболист Ракицкий завоевал двадцатый трофей в карьере

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6 марта, 19:19 • 138282 просмотра

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КИЕВ. 6 мая. УНН. Питерский ФК “Зенит” украинского защитника Ярослава Ракицкого досрочно оформил чемпионский титул внутреннего чемпионата, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.

В 27 туре РФПЛ “Зенит” расписал мировую с “Ахматом” (1:1). Украинец провел на поле полный поединок. Таким образом, команда набрала 58 очков и стала недосягаемой для “Локомотива”.

Примечательно, что в победном для питерского клуба сезоне Ракицкий помог 10-ю проведенными матчами в которых забил три мяча.

Заметим, что ранее Ракицкий 7 раз становился чемпионом Украины и по 6 раз выигрывал Кубок и Суперкубок Украины.

Как сообщалось ранее, Ракицкий перешел в “Зенит” в январе, подписав соглашение на 3,5 года.

Украинские Национальные Новости

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