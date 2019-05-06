Футболіст Ракицький завоював двадцятий трофей в кар'єрі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Пітерський ФК “Зеніт” українського оборонця Ярослава Ракицького достроково оформив чемпіонський титул внутрішнього чемпіонату, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
У 27 турі РФПЛ “Зеніт” розписав мирову з “Ахматом” (1:1). Українець провів на полі повний поєдинок. Таким чином, команда набрала 58 очок і стала недосяжною для “Локомотива”.
Примітно, що в переможному для пітерського клубу сезоні Ракицький допоміг 10-ма проведеними матчами в яких забив три м’ячі.
Зауважимо, що раніше Ракицький 7 разів ставав чемпіоном України і по 6 разів вигравав Кубок і Суперкубок України.
Як повідомлялося раніше, Ракицький перейшов до “Зеніту” в січні, підписавши угоду на 3,5 роки.