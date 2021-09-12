Футбол: "Заря" не смогла победить в юбилейной игре в УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. ФК "Рух" и "Заря" провели очный поединок в рамках седьмого тура Украинской Премьер-лиги. Встреча на "Арене Львов", передает УНН.
Детали
Ближе к концу тайма нападающий Борячук своим ударом вывел “Рух” вперед. Преимущество хозяев на табло продержалась вого, а именно до 74-й минуты, когда отличился Аллахьяр Сайядманеш — 1:1.
Примечательно, что матч против “Руха” оказался юбилейным, 600-м, проведенным “Зарей” в чемпионатах Украины.
В 206-ти матчах игроки луганского клуба праздновали победы, 134 раза играли вничью и в 260-ти поединках терпели поражения, разница мячей 679-840.
Дополнение
В турнирной таблице “Заря” с 11 баллами идет 6-й, а “Рух” восьмой (8 очков).