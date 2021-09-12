Футбол: "Зоря" не змогла перемогти у ювілейній грі в УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. ФК "Рух" та "Зоря" провели очний поєдинок в рамках сьомого туру Української Прем'єр-ліги. Зустріч пройшла на "Арені Львів", передає УНН.
Деталі
Ближче до завершення тайму нападник Борячук своїм ударом вивів "Рух" вперед. Перевага господарів на табло протрималася дового, а саме до 74-ї хвилини, коли відзначився Аллахьяр Сайядманеш – 1:1.
Примітно, що матч проти "Руху" виявився ювілейним, 600-м, проведеним "Зорею" в Чемпіонатах України.
У 206-ти матчах гравці луганського клубу святкували перемоги, 134 рази грали внічию та у 260-ти поєдинках зазнавали поразок, різниця м’ячів 679-840.
Доповнення
У турнірній таблиці "Зоря" із 11 балами йде 6-ю, а "Рух" восьмий (8 очок).