Футбол: сборная Украины вышла в 1/4 финала отбора Всемирных пляжных игр
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Сборная Украины по пляжному футболу со второго места вышла в четвертьфинал европейского отбора Всемирных пляжных игр-2023, передает УНН.
Детали
В первом матче в Катании подопечные Николая Костенко победили Азербайджан (5:4) и обеспечили себе участие в четвертьфинале.
Вчера, 31 августа, в матче за первое место в группе С наша команда уступила Швейцарии – 3:7. Турнирное положение в группе С: Швейцария – 6 очков, Украина – 3, Азербайджан – 0.
Соперник "сине-желтых" в 1/4 финала определится позже.
Четвертьфинальные поединки запланированы на пятницу, 2 сентября.
Напомним
определился состав мужской сборной Украины на Евробаскет-2022.