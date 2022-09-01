Футбол: сборная Украины вышла в 1/4 финала отбора Всемирных пляжных игр

Детали

В первом матче в Катании подопечные Николая Костенко победили Азербайджан (5:4) и обеспечили себе участие в четвертьфинале.

Вчера, 31 августа, в матче за первое место в группе С наша команда уступила Швейцарии – 3:7. Турнирное положение в группе С: Швейцария – 6 очков, Украина – 3, Азербайджан – 0.

Соперник "сине-желтых" в 1/4 финала определится позже.

Четвертьфинальные поединки запланированы на пятницу, 2 сентября.

Напомним

определился состав мужской сборной Украины на Евробаскет-2022.