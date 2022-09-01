Футбол: збірна України вийшла до 1/4 фіналу відбору Всесвітніх пляжних ігор
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Збірна України з пляжного футболу з другого місця вийшла до чвертьфіналу європейського відбору Всесвітніх пляжних ігор-2023, передає УНН.
Деталі
У першому матчі в Катанії підопічні Миколи Костенка перемогли Азербайджан (5:4) та забезпечили собі участь у чвертьфіналі.
Вчора, 31 серпня, у матчі за перше місце у групі С наша команда поступилася Швейцарії - 3:7. Турнірне становище у групі С: Швейцарія - 6 очок, Україна - 3, Азербайджан - 0.
Суперник "синьо-жовтих" в 1/4 фіналу визначиться пізніше.
Чвертьфінальні поєдинки заплановані на п'ятницю, 2 вересня.
Нагадаємо
Визначився склад чоловічої збірної України на Євробаскет-2022.