Футбол: збірна України вийшла до 1/4 фіналу відбору Всесвітніх пляжних ігор

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У першому матчі в Катанії підопічні Миколи Костенка перемогли Азербайджан (5:4) та забезпечили собі участь у чвертьфіналі.

Вчора, 31 серпня, у матчі за перше місце у групі С наша команда поступилася Швейцарії - 3:7. Турнірне становище у групі С: Швейцарія - 6 очок, Україна - 3, Азербайджан - 0.

Суперник "синьо-жовтих" в 1/4 фіналу визначиться пізніше.

Чвертьфінальні поєдинки заплановані на п'ятницю, 2 вересня.

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