Футбол: клуб Ярмоленко нанес поражение "Ливерпулю"

Что известно

Команда украинца Андрея Ярмоленко сумела забить три гола в ворота “Ливерпуля”.

Детали

После автогола от Алиссона, что состоялся на 4-й минуте, за гостей отличился Александер-Арнольд. После перерыва мячи Форналса и Зума помогли хозяевам захватить комфортное лидерство, а в ответ “мерсисайдцы” смогли забить только усилиями Орігі — 3:2.

Отметим, что Андрей Ярмоленко не попал в заявку “Вест Хэма” на игру против “Ливерпуля” из-за травмы.

Дополнения

“Молотобойцы” набрали 23 очка и стали третьими. У “Манчестер Сити”, который второй, также 23 балла. “Ливерпуль” отстает на один пункт.