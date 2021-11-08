Футбол: клуб Ярмоленка завдав поразки "Ліверпулю"

Що відомо

Команда українця Андрія Ярмоленка зуміла забити три голи у ворота "Ліверпуля".

Деталі

Після автоголу від Аліссона, що відбувся на 4-й хвилині, за гостей відзначився Александер-Арнольд. Після перерви м'ячі Форналса і Зума допомогли господарям захопити комфортне лідерство, а у відповідь "мерсисайдці" забити змогли тільки зусиллями Орігі – 3:2.

Зазначимо, що Андрій Ярмоленко не потрапив до заявки "Вест Хема" на гру проти "Ліверпуля" через травму.

Доповнення

"Молотобійці" набрали 23 очки і стали третіми. У "Манчестер Сіті", який другий, також 23 бали. "Ліверпуль" відстає на один пункт.