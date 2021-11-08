Футбол: клуб Ярмоленка завдав поразки "Ліверпулю"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Лондонський "Вест Хем" завдав поразки "Ліверпулю" в поєдинку 11-у турі Англійської Прем'єр-ліги, повідомляє УНН з посиланням на сайти команд.
Що відомо
Команда українця Андрія Ярмоленка зуміла забити три голи у ворота "Ліверпуля".
Деталі
Після автоголу від Аліссона, що відбувся на 4-й хвилині, за гостей відзначився Александер-Арнольд. Після перерви м'ячі Форналса і Зума допомогли господарям захопити комфортне лідерство, а у відповідь "мерсисайдці" забити змогли тільки зусиллями Орігі – 3:2.
Зазначимо, що Андрій Ярмоленко не потрапив до заявки "Вест Хема" на гру проти "Ліверпуля" через травму.
Доповнення
"Молотобійці" набрали 23 очки і стали третіми. У "Манчестер Сіті", який другий, також 23 бали. "Ліверпуль" відстає на один пункт.