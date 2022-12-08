фсб заявила о задержании двух жителей Севастополя за работу на СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. федеральная служба безопасности россии задержала двух жителей оккупированного Севастополя якобы по подозрению в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на центр общественных связей фсб рф, передает УНН.
Детали
По версии фсб, задержанные являются "сторонниками украинской идеологии". Их подозревают в предоставлении СБУ данных об объектах минобороны рф и фсб.
В отношении севастопольцев возбуждены уголовные дела о "государственной измене".
Напомним
Якобы за нарушение территориальной целостности россии фсб попросила заочно арестовать вице-премьера Украины Ирину Верещук и первую заместительницу главы МИД Украины Эмине Джапарову.