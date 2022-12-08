фсб заявила о задержании двух жителей Севастополя за работу на СБУ

КИЕВ. 8 декабря. УНН. федеральная служба безопасности россии задержала двух жителей оккупированного Севастополя якобы по подозрению в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на центр общественных связей фсб рф, передает УНН.