фсб заявила про затримання двох жителів Севастополя за роботу на СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. федеральна служба безпеки росії затримала двох жителів окупованого Севастополя нібито за підозрою у шпигунстві на користь Служби безпеки України. Про це пишуть російські ЗМІ із посиланням на центр громадських зв'язків фсб рф, передає УНН.
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За версією фсб, затримані є "прихильниками української ідеології". Їх підозрюють у наданні СБУ даних про об'єкти міноборони рф та фсб.
Щодо севастопольців порушено кримінальні справи про "державну зраду".
Нагадаємо
Нібито за порушення територіальної цілісності росії фсб попросила заочно заарештувати віцепрем'єра України Ірину Верещук та першу заступницю глави МЗС України Еміне Джапарову.