фсб в Крыму задержало мужчину за якобы участие в крымскотатарском батальоне

В Крыму российские силовики задержали мужчину по подозрению в якобы участии в "Крымскотатарском батальоне имени Номана Челебиджихана". Как передает УНН, об этом пишут российские СМИ со ссылкой на заявление российского фсб в Крыму.

Детали

В сообщении фсб говорится, что задержан и взят под стражу гражданин россии 1988 года рождения. По их утверждению, он задержан из-за членства в "Крымскотатарском батальоне имени Номана Челебиджихана".

Как утверждают российские силовики, мужчина вступил в батальон в 2015 году и активно участвовал в его работе, направленной против интересов россии. "Будучи обеспеченным огнестрельным оружием, он выполнял обязанности по проверке людей и транспорта в пунктах пропуска", - пишут они.

Имя и фамилия задержанного не уточняются, его публичные комментарии отсутствуют.

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