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Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

Киев  •  УНН

01 декабрь 2023, 10:08  •  24486 просмотра

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Подполковник Владимир Фитьо сообщил, что фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем

Фронт динамичный, поэтому сейчас говорить о каких-то достижениях российских оккупантов нельзя. Об этом сообщил журналисту УНН начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск подполковник Владимир Фитьо, комментируя информацию о частичном занятии врагом части Хромового Бахмутского района.

Враг продолжает атаковать с помощью штурмовых групп, подразделения шторм-z, шторм-v. Также зафиксировано присутствие бывших "вагнеровцев", которые входят в состав регулярных подразделений. Их количество небольшое, они в основном выполняют функции инструкторов и в целом не влияют на ход ситуации. Каких-то успехов на данном направлении (Бахмутском - ред.) российские оккупанты не имеют, украинские защитники мужественно защищают свои позиции, при лучшей возможности переходят к наступательным действиям

- рассказал Фитьо.

На вопрос, какая ситуация вокруг Бахмута, действительно ли россиянам удалось занять часть Хромового, Фитьо ответил: "Фронт динамичный. Он может подвигаться 50 метров туда, 50 метров сюда, и сейчас говорить о качестве достижения российских оккупантов на данном направлении мы не можем".

Он отметил, что украинские защитники находятся в активной обороне. При возможности улучшают свое тактическое положение и переходят к наступательным действиям.

Контекст

29 ноября проект DeepState сообщил, что российским оккупантам удалось занять часть Хромового - это северо-западная окраина Бахмута. Отмечалось, что информация о полном контроле не соответствует действительности.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью, что война с россией находится на новом этапе, и ожидается, что зима усложнит боевые действия после летнего контрнаступления. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Фронт динамічний, говорити про досягнення рф зараз не можемо - речник Сухопутних військ ЗСУ про Хромове
Frontline is dynamic, we can't talk about Russia's achievements now - Ukrainian Army spokesman on Khromove
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