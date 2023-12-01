Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

Фронт динамичный, поэтому сейчас говорить о каких-то достижениях российских оккупантов нельзя. Об этом сообщил журналисту УНН начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск подполковник Владимир Фитьо, комментируя информацию о частичном занятии врагом части Хромового Бахмутского района.

Враг продолжает атаковать с помощью штурмовых групп, подразделения шторм-z, шторм-v. Также зафиксировано присутствие бывших "вагнеровцев", которые входят в состав регулярных подразделений. Их количество небольшое, они в основном выполняют функции инструкторов и в целом не влияют на ход ситуации. Каких-то успехов на данном направлении (Бахмутском - ред.) российские оккупанты не имеют, украинские защитники мужественно защищают свои позиции, при лучшей возможности переходят к наступательным действиям - рассказал Фитьо.

На вопрос, какая ситуация вокруг Бахмута, действительно ли россиянам удалось занять часть Хромового, Фитьо ответил: "Фронт динамичный. Он может подвигаться 50 метров туда, 50 метров сюда, и сейчас говорить о качестве достижения российских оккупантов на данном направлении мы не можем".

Он отметил, что украинские защитники находятся в активной обороне. При возможности улучшают свое тактическое положение и переходят к наступательным действиям.

Контекст

29 ноября проект DeepState сообщил, что российским оккупантам удалось занять часть Хромового - это северо-западная окраина Бахмута. Отмечалось, что информация о полном контроле не соответствует действительности.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью, что война с россией находится на новом этапе, и ожидается, что зима усложнит боевые действия после летнего контрнаступления.