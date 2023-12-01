Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
Киев • УНН
Подполковник Владимир Фитьо сообщил, что фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем
Фронт динамичный, поэтому сейчас говорить о каких-то достижениях российских оккупантов нельзя. Об этом сообщил журналисту УНН начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск подполковник Владимир Фитьо, комментируя информацию о частичном занятии врагом части Хромового Бахмутского района.
Враг продолжает атаковать с помощью штурмовых групп, подразделения шторм-z, шторм-v. Также зафиксировано присутствие бывших "вагнеровцев", которые входят в состав регулярных подразделений. Их количество небольшое, они в основном выполняют функции инструкторов и в целом не влияют на ход ситуации. Каких-то успехов на данном направлении (Бахмутском - ред.) российские оккупанты не имеют, украинские защитники мужественно защищают свои позиции, при лучшей возможности переходят к наступательным действиям
На вопрос, какая ситуация вокруг Бахмута, действительно ли россиянам удалось занять часть Хромового, Фитьо ответил: "Фронт динамичный. Он может подвигаться 50 метров туда, 50 метров сюда, и сейчас говорить о качестве достижения российских оккупантов на данном направлении мы не можем".
Он отметил, что украинские защитники находятся в активной обороне. При возможности улучшают свое тактическое положение и переходят к наступательным действиям.
Контекст
29 ноября проект DeepState сообщил, что российским оккупантам удалось занять часть Хромового - это северо-западная окраина Бахмута. Отмечалось, что информация о полном контроле не соответствует действительности.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью, что война с россией находится на новом этапе, и ожидается, что зима усложнит боевые действия после летнего контрнаступления.
Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
Подполковник Владимир Фитьо сообщил, что фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем.
Гриппом и ОРВИ в этом сезоне переболел уже миллион украинцев, заболеваемость на 8,4% ниже эпидпорога
В Украине уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом, включая COVID-19, на 8,4% ниже эпидемического порога: в этом сезоне зарегистрировано более миллиона случаев, что на 39,7% больше, чем в прошлом году.
Германия закрывает консульства сразу в двух российских городах
Германия закрыла свои консульства в новосибирске и екатеринбурге, сразу после закрытия представительства в калининграде, передав дела посольству в москве и генеральному консульству в санкт-петербурге.
СБУ устроила россиянам железнодорожную "Чернобаевку": в бурятии снова взорвался поезд с топливом - источники
СБУ организовала второе нападение на российский поезд в бурятии, выводя из строя ключевую железнодорожную магистраль, которая используется для военной логистики. Целенаправленный взрыв произошел на 35-метровом мосту после первой атаки в Северномйском тоннеле.
Для защиты от атак рф на энергетику есть три направления, но Конгресс должен принять дополнительное финансирование - Белый дом
США помогают Украине противостоять попыткам рф уничтожить ее энергетическую инфраструктуру в условиях зимы, сосредотачиваясь на трех направлениях. Представитель Белого дома Джон Кирби подчеркивает настоятельную необходимость утверждения Конгрессом дополнительного финансирования для продолжения этой поддержки
В Минреинтеграции рассказали каким категориям ВПЛ автоматически продлят выплаты еще на полгода
Начиная с 1 декабря, выплаты ВПЛ в Украине будут автоматически продлены на шесть месяцев для определенных категорий, включая инвалидов, детей и тех, кто ухаживает за малолетними или тяжелобольными детьми, без необходимости подавать дополнительное заявление.
Киевлянам, которые будут мобилизованы в ВСУ, могут выплатить по 30 тыс. гривен
Киевский городской совет рассматривает предложение выплачивать 30 000 гривен жителям города, мобилизованным в Вооруженные силы, начиная с декабря. Инициативу озвучил городской голова Виталий Кличко.
Возвращение налоговых проверок откладывается: Зеленский не подписал закон
Президент Украины Зеленский не подписал закон о возобновлении налоговых проверок, отсрочив их начало после запланированной даты 1 декабря.
Обещал "вернуть из плена": в Харькове задержали мошенника, который обманул жену погибшего военнослужащего
Служба безопасности Украины задержала в Харькове мошенника, который пытался обмануть вдову погибшего военнослужащего, предлагая за $10 тысяч помочь вернуть его из плена. Мошенника, которому грозит до 8 лет лишения свободы, задержали во время получения денег.
В Запорожье продлили на один час продолжительность комендантского часа
В Запорожской области продлен комендантский час, который теперь начинается в 23:00 вместо полуночи и продолжается до 5:00 утра.