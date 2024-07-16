В Париже ранили ножом французского солдата, который охранял возле Восточного вокзала. Об этом сообщает министр внутренних дел Жеральд Дарманен в X, передает УНН.

Детали

В понедельник вечером французский солдат, который стоял на охране возле Восточного вокзала в Париже, был ранен ножом.

Инцидент произошел во время служебных обязанностей. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен подтвердил информацию о ранении в своем X, добавив, что нападавшего удалось задержать.

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