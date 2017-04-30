Французы считают, что ни один из кандидатов не сможет объединить страну - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Ни один из двух кандидатов на выборах президента Франции не сможет объединить страну, уверены 42% французов. Об этом свидетельствуют результаты опроса Ifop для газеты Journal du dimanche, передает УНН.
Также 36% считают, что президентской выправки нет ни у кандидата от движения "Вперед!" Эммануэля Макрона, ни у лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.
Однако 37% опрошенных предпочитают Е.Макрону, когда как М.Ле Пен - 27%.
Кроме того, лидер "Национального фронта" больше половины опрошенных (54%) назвали кандидатом, который "вызывает беспокойство".
Однако 42% респондентов уверены в способности М.Ле Пен защитить страну от терроризма, когда как в способность Е.Макрона осуществить это верят только 22%.
Напомним, во время первого тура голосования во Франции победил проевропейский центрист Эммануэль Макрона. Свою главную соперницу - ультраправую Марин Ле Пен, которая стремится выхода Франции из ЕС и еврозоны, он обошел с отрывом более чем в два процента голосов.
Второй тур выборов президента Франции состоится 7 мая.