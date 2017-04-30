Французи вважають, що жоден з кандидатів не зможе об’єднати країну - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Жоден з двох кандидатів на виборах президента Франції не зможе об’єднати країну, впевнені 42% французів. Про це свідчать результати опитування Ifop для газети Journal du dimanche, передає УНН.
Також 36% вважають, що президентської виправки немає ні у кандидата від руху “Вперед!” Еммануеля Макрона, ні у лідера партії “Національний фронт” Марін Ле Пен.
Проте 37% опитаних віддають перевагу Е.Макрону, коли як М.Ле Пен — 27%.
Крім того, лідера “Національного фронту” більше половини опитаних (54%) назвали кандидатом, який “викликає занепокоєння”.
Однак 42% респондентів впевнені в здатності М.Ле Пен захистити країну від тероризму, коли як в здатність Е.Макрона здійснити це вірять лише 22%.
Нагадаємо, під час першого туру голосування у Франції переміг проєвропейський центрист Еммануель Макрон. Свою головну суперницю — ультраправу Марін Ле Пен, яка прагне виходу Франції з ЄС та Єврозони, він обійшов з відривом у понад два відсотки голосів.
Другий тур виборів президента Франції відбудеться 7 травня.