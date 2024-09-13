Франция вызвала главного дипломата Ирана в Париже из-за передачи баллистических ракет россии

Министерство иностранных дел Франции вызвало главного дипломата Ирана в Париже из-за сообщений о передаче баллистических ракет россии, сообщает France 24, пишет УНН.

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"Министерство иностранных дел Франции в четверг вызвало временного поверенного в делах Ирана в стране из-за предполагаемой передачи баллистических ракет россии", - сообщил дипломатический источник в пятницу.

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На этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что россия получила баллистические ракеты от Ирана и, вероятно, использует их в войне против Украины в течение нескольких недель. Иран это отрицает.