Франция вызвала главного дипломата Ирана в Париже из-за передачи баллистических ракет россии
Киев • УНН
МИД Франции вызвал поверенного Ирана из-за вероятной передачи баллистических ракет россии. США заявили, что россия получила ракеты от Ирана и может использовать их против Украины в ближайшее время.
Министерство иностранных дел Франции вызвало главного дипломата Ирана в Париже из-за сообщений о передаче баллистических ракет россии, сообщает France 24, пишет УНН.
Детали
"Министерство иностранных дел Франции в четверг вызвало временного поверенного в делах Ирана в стране из-за предполагаемой передачи баллистических ракет россии", - сообщил дипломатический источник в пятницу.
Дополнение
На этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что россия получила баллистические ракеты от Ирана и, вероятно, использует их в войне против Украины в течение нескольких недель. Иран это отрицает.