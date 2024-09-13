Франція викликала головного дипломата Ірану в Парижі через передачу балістичних ракет росії
Київ • УНН
МЗС Франції викликало повіреного Ірану через ймовірну передачу балістичних ракет росії. США заявили, що росія отримала ракети від Ірану і може використати їх проти України найближчим часом.
Міністерство закордонних справ Франції викликало головного дипломата Ірану в Парижі через повідомлення про передачу балістичних ракет росії, повідомляє France 24, пише УНН.
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"Міністерство закордонних справ Франції в четвер викликало тимчасового повіреного у справах Ірану в країні через передбачувану передачу балістичних ракет росії", - повідомило дипломатичне джерело в п'ятницю.
Доповнення
Цього тижня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що росія отримала балістичні ракети від Ірану та, ймовірно, використає їх у війні проти України протягом кількох тижнів. Іран це заперечує.