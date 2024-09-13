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Франція викликала головного дипломата Ірану в Парижі через передачу балістичних ракет росії

Франція викликала головного дипломата Ірану в Парижі через передачу балістичних ракет росії

Київ • УНН

 • 20864 перегляди

МЗС Франції викликало повіреного Ірану через ймовірну передачу балістичних ракет росії. США заявили, що росія отримала ракети від Ірану і може використати їх проти України найближчим часом.

Міністерство закордонних справ Франції викликало головного дипломата Ірану в Парижі через повідомлення про передачу балістичних ракет росії, повідомляє France 24, пише УНН.

Деталі

"Міністерство закордонних справ Франції в четвер викликало тимчасового повіреного у справах Ірану в країні через передбачувану передачу балістичних ракет росії", - повідомило дипломатичне джерело в п'ятницю.

Доповнення

Цього тижня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що росія отримала балістичні ракети від Ірану та, ймовірно, використає їх у війні проти України протягом кількох тижнів. Іран це заперечує.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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