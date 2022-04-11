Франция выгоняет ещё шесть российских "дипломатов"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Министерство иностранных дел Франции в понедельник объявило персонами нон грата ещё шестерых сотрудников российских дипведомств в стране, пишет УНН со ссылкой на соответствующее заявление МИДа.
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"После очень длительного расследования Главное управление внутренней безопасности (DGSI) в воскресенье, 10 апреля, раскрыло тайную операцию, проведенную российскими спецслужбами на нашей территории. Шестеро российских агентов, действовавших под дипломатическим прикрытием и деятельность которых противоречила нашим национальным интересам, объявлены персонами нон грата", - сообщили во французском МИДе.
Детали
Сообщается, что в отсутствие российского посла, его заместитель был вызван в понедельник вечером на набережную Орсе, чтобы сообщить об этом решении.
Напомним
Неделю назад Франция приняла решение о высылке 35 российских дипломатических сотрудников, повторив аналогичные действия, предпринятые Германией.
С начала российской полномасштабной агрессии против Украины, по состоянию на 7 апреля 18 стран выслали в общей сложности 318 российских дипломатов.