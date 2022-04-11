Франція виганяє ще шість російських "дипломатів"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Міністерство закордонних справ Франції в понеділок оголосило персонами нон грата ще шістьох співробітників російських дипвідомств в країні, пише УНН з посиланням на відповідну заяву МЗС.
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"Після дуже тривалого розслідування Головне управління внутрішньої безпеки (DGSI) в неділю, 10 квітня, розкрило таємну операцію, проведену російськими спецслужбами на нашій території. Шестеро російських агентів, що діяли під дипломатичним прикриттям і діяльність яких суперечила нашим національним інтересам, оголошені персонами нон грата", - повідомили у французькому МЗС.
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Повідомляється, що за відсутності російського посла, його заступник був викликаний в понеділок ввечері на набережну Орсе, щоб повідомити про це рішення.
Нагадаємо
Тиждень тому Франція прийняла рішення про висилку 35 російських дипломатичних співробітників, повторивши аналогічні дії, зроблені Німеччиною.
З початку російської повномасштабної агресії проти України, станом на 7 квітня 18 країн вислали в цілому 318 російських дипломатів.