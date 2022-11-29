Франция и Ирландия запустят подводную электрическую сеть Celtic Interconnector в 2027 году
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Франция и Ирландия заключили договор для старта проекта Celtic Interconnector, который соединит сеть Ирландии с континентом. Строительство сети, что объединит Бретань (Франция) с Корком (Ирландия), начнется в 2023 году, пишет УНН со ссылкой на Euroactiv.
Детали
В церемонии подписания договора принял участие прибывший в Париж премьер-министр Ирландии Мишель Мартин и министр энергетики Франции Агнес Панье-Рунаше. Кабель протяженностью 575 км будет иметь мощность передачи 700 мегаватт. Он стоит 1,623 миллиарда евро.
Согласно франко-ирландскому соглашению, кабели будут построены Siemens Energy и французским производителем кабелей Nexans за финансирование в размере 800 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка.
Кроме создания лучших связей между европейским континентом и уменьшения зависимости от внешних потоков энергии, Celtic Interconnector позволит Ирландии экспортировать электроэнергию из своих морских ветровых электростанций. Ирландия, как и остальная Европа, страдает от энергетического кризиса, а благодаря сети страна сможет получать электроэнергию по низкой цене.
В свою очередь это перевернется на Францию, которая в этом году столкнулась с перебоями в своем ядерном производстве и была вынуждена полагаться на увеличение импорта электроэнергии. По словам Панье-Рунаше, проект позволит импортировать и экспортировать электроэнергию, "достаточную для обеспечения 450 000 домов".
Напомним
Европейская организация по ядерным исследованиям остановила работу Большого адронного коллайдера раньше планового срока из-за риска нехватки энергии.