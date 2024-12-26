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Франция осудила атаку рф на Украину на Рождество

Франция осудила атаку рф на Украину на Рождество

Киев  •  УНН

 • 5689 просмотра

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Министерство Европы и иностранных дел Франции осудило массированные удары РФ по шести регионам Украины 25 декабря. Атаки нанесли серьезный ущерб энергетической инфраструктуре, оставив тысячи домов без электроэнергии на Рождество.

Франция осудила массированные удары России по Украине на Рождество, которые нанесли серьезный ущерб энергетической инфраструктуре.

Об этом заявили в Министерстве Европы и иностранных дел Франции.

Детали

Франция решительно осуждает массированные удары России по Украине 25 декабря, которые были нацелены на шесть регионов страны, нанеся серьезный ущерб энергетической инфраструктуре и лишив тысячи домов электроэнергии на Рождество

- говорится в сообщении. 

Также они добавили, что Франция продолжит поддерживать Украину настолько долго и сильно, насколько это понадобится.

Напомним,

В ночь на 25 декабря оккупанты применили более 10 ракет морского базирования для атаки на Украину. Силы обороны были готовы к атаке, поскольку наблюдали подготовку противника. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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