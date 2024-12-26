Франция осудила атаку рф на Украину на Рождество

Франция осудила массированные удары России по Украине на Рождество, которые нанесли серьезный ущерб энергетической инфраструктуре.

Об этом заявили в Министерстве Европы и иностранных дел Франции.

Детали

Франция решительно осуждает массированные удары России по Украине 25 декабря, которые были нацелены на шесть регионов страны, нанеся серьезный ущерб энергетической инфраструктуре и лишив тысячи домов электроэнергии на Рождество