Франция настаивает на скорейших переговорах в "нормандском формате" - Э.Макрон

"По ситуации в Украине. Мы говорили о различных деталях и об осуществлении минского процесса, так называемого. Наше желание заключается в том, и я, надеюсь, что президент Путин подтвердит то, что я скажу, мы хотели бы, чтобы как можно быстрее были проведены переговоры в "нормандском формате" и чтобы мы обсудили все темы ... и в этом "нормандском формате", мы хотели бы заслушать доклад ОБСЕ по структурным элементам событий ", - сказал Э.Макрон.

По его словам, главы государств обменялись мнениями по этому вопросу.

"Я со своей стороны сказал, что я хотел бы, чтобы мы в рамках Минского процесса достигли деэскалации этого процесса", - уточнил Э.Макрон.

Как сообщал УНН, 30 мая, заместители министров иностранных дел Германии, Франции, Украины и России встретятся в Берлине во вторник, чтобы обсудить ситуацию в Украине в "нормандском формате".